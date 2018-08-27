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У Дніпрі на ходу задимівся автобус з пасажирами

У Дніпрі на території Січеславської Набережній задимівся автобус №120. У салоні знаходилися пасажири.

Про це повідомляє Dnepr24.

Коли сталося задимлення, водій загасив автобус. Йому допомагали деякі пасажири.

За повідомленням голови профспілки автомобілістів і автоперевізників Михайла Тонконогого, у великих автобусах іноді заклинивают гальмівні колодки.

Це створює багато диму і виглядає як пожежа. За його словами, це не є небезпечним пасажирів.

Читайте: Водія затиснуло в салоні: на Франківщині авто впало в річку

Нагадаємо, як у Харкові на ходу згоріла Газель.

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