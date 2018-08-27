PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Харкові жінка з'їла мед і потрапила в реанімацію/

У Харкові жінка з’їла мед і потрапила в реанімацію

У Харкові 34-річну жінку госпіталізували з анафілактичним шоком після того, як вона спробувала мед.

Швидка допомога

У Харкові бригада швидкої медичної допомоги провела реанімаційні заходи 34-річній жінці, яка спробувала мед, повідомляє Харківський центр екстреної медицини.

Виклик надійшов 26 серпня о 21.27 через алергічний набряк. Виявилося, що реакцію викликав саме мед.

Дивіться: Український мед: як обрати та ціна

Із діагнозом анафілактичний шок жінку госпіталізували в міську клінічну лікарню №27.

Раніше в Харкові 15-річна дівчинка напилася зі своїми однолітками й отруїлася алкоголем.

Фото: dpchas.com.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка