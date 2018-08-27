У Харкові жінка з’їла мед і потрапила в реанімацію

У Харкові 34-річну жінку госпіталізували з анафілактичним шоком після того, як вона спробувала мед.
У Харкові бригада швидкої медичної допомоги провела реанімаційні заходи 34-річній жінці, яка спробувала мед, повідомляє Харківський центр екстреної медицини.
Виклик надійшов 26 серпня о 21.27 через алергічний набряк. Виявилося, що реакцію викликав саме мед.
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Із діагнозом анафілактичний шок жінку госпіталізували в міську клінічну лікарню №27.
Раніше в Харкові 15-річна дівчинка напилася зі своїми однолітками й отруїлася алкоголем.
Фото: dpchas.com.ua
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