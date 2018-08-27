На Печерській площі в Києві стався прорив трубопроводу. В мережі з’явилися фото й відео наслідків інциденту.

Аварія сталася на мережі гарячого водопостачання, повідомляє Київ оперативний із посиланням на очевидців події.

На відео видно, як з-під землі б’є фонтан води.

Прорив труби пошкодив дорожнє покриття. Шматки асфальту розлетілися на кілька метрів.

Також із землі вирвало антипаркувальні півсфери.

Автомобіль, що знаходився неподалік, повністю залитий брудом.

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У Києві прорвало трубопровід: асфальт розлетівся на кілька метрів / 7 фотографий

Раніше на проспекті Перемоги в Києві прорвало трубу – потік води бив на висоту в кілька поверхів.