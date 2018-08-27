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Убив і розчленував: у Мексиці знайшли зниклу українку

Мексиканець жорстоко убив українку, заманивши її до себе у квартиру.

На цьому тижні українка Ярослава Ненастіна, яка зникла безвісти 10 серпня в мексиканському місті Сан-Педро-Чолуле, була знайдена мертвою на сільськогосподарських угіддях в муніципалітеті Хуехотцінго.

Про це пише elsoldepuebla.com.mx, передає Сегодня.

Після розслідування поліції вдалося затримати ймовірного вбивцю, який незабаром має постати перед судом. Підозрюваний є громадянином Мексики.

Чоловік зв’язався зі своєю жертвою в місцевій мережі магазинів Окссо, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив і розчленував свою жертву.

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Поліція змогла ідентифікувати тіло і передбачуваного вбивцю, бо у жертви були татуювання, за якими її змогли розпізнати.

Нагадаємо, в травні у Чорногорії жорстоко вбили українку-мультимільйонера.

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