Водія затисло у салоні: на Франківщині авто впало у річку

В Івано-Франківській області, Косівському районі, автомобіль ЛуАЗ перекинувся у річку Лючка.

Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

Дана інформація про подію надійшла рятувальникам о 23.59 у неділю, 26 серпня.

– Житель села Стопчатів, переїжджаючи через річку Лючка, допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. Пасажир, 1959 року народження, самостійно вибрався з кузова автомобіля, а водія затиснуло у салоні автомобіля, – інформує прес-служба ДСНС у понеділок.

Вночі до місця надзвичайної події прибули рятувальники у складі трьох осіб і одна одиниця техніки, яка витягла водія з автомобіля ЛуАЗ.

– Працівники швидкої медичної допомоги на місці події оглянули постраждалих і надали їм медичну допомогу, від подальшої госпіталізації потерпілі відмовилися, – зазначається у повідомленні.

О 00.30 до рятувальників від перехожого надійшла додаткова інформація про те, що у салоні автомобіля міг бути ще один пасажир, оскільки місцезнаходження його невідоме, а його мобільний телефон не відповідає.

Станом на 2.00 понеділка, працівники ДСНС, візуально обстежили близько 2 км берегу і поверхню русла річки Лючка вниз за течією від місця події, проте потерпілого не виявили.

Станом на 6.00 понеділка, 27 серпня, місце перебування чоловіка, жителя села Стопчатів, не встановлено.

На місці події запланована робота водолазів.

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До речі, біля болгарського міста Своге у районі Іскирского дефіле перекинувся туристичний автобус, у результаті чого загинули щонайменше 15 осіб.