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Масштабна бійка у Києві: футбольні фанати влаштували розбірки

У Печерському районі столиці в одному з пабів побилися футбольні фанати. В управління поліції доставили 9 учасників конфлікту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції м. Києва у Facebook.

– Наряди поліції, які патрулювали територію у центральній частині міста, помітили конфлікт на вулиці Великій Васильківській. Викликавши на підмогу спецпідрозділ, поліцейські затримали 9 учасників, яких доставляють у Печерське управління поліції, – йдеться у повідомленні.

Інформація про потерпілих уточнюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин і обставин конфлікту.

– Масштабні бійки, пов’язані із футболом, в центрі міста на Васильківській. Кажуть, що навіть було чутно постріли, – пише Київ оперативний.

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До речі, у Печерському районі Києва затримали місцевого жителя, який до смерті забив свого товариша.

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