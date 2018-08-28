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На Вінниччині однорічна дитина померла після купання

У Вінницькій області померла однорічна дівчинка, яку доставили з опіком ноги. Батьки три доби самотужки лікували доньку, а коли звернулися до лікарів, було вже пізно.

Повідомлення про подію до поліції надійшло 27 серпня о 3 годині ночі від лікарів районної лікарні, повідомляє Нацполіція.

З’ясувалося, що термічні опіки дитина отримала 24 серпня під час купання.

Майже три доби батьки самотужки лікували опіки ноги дівчинки, але її стан здоров’я погіршився.

Тоді вони звернулися до лікарів.

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27 серпня у лікарні дитина померла. Попередня причина смерті – больовий шок.

Заплановано проведення низки процесуальних дій, призначено експертизи. Відкрито кримінальне провадження.

Раніше на смітнику в Києві знайшли пакунок із мертвим немовлям.

Фото: Рixabay

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