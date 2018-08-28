Внаслідок ДТП, яка сталася вранці поблизу села Грибівка Одеської області за участі маршрутки, постраждали 11 людей, у тому числі 3 дітей.
Попередньо встановлено, що водій Mercedes Sprinter на повороті не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем Volkswagen Transporter, повідомляє обласна поліція.
Після удару мікроавтобус перекинувся на бік. Усіх 11 постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.
Встановлено, що маршрутка везла пасажирів із Кривого Рогу в Затоку на відпочинок.
На місці ДТП працюють співробітники поліції.
Не доїхали до моря. Під Одесою розбилася маршрутка з людьми / 3 фотографии
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До слова, у Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Фото: od.npu.gov.ua
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