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Не доїхали до моря. Під Одесою розбилася маршрутка з людьми

Внаслідок ДТП, яка сталася вранці поблизу села Грибівка Одеської області за участі маршрутки, постраждали 11 людей, у тому числі 3 дітей.

Під Одесою розбилася маршрутка з людьми

Попередньо встановлено, що водій Mercedes Sprinter на повороті не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем Volkswagen Transporter, повідомляє обласна поліція.

Після удару мікроавтобус перекинувся на бік. Усіх 11 постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.

Встановлено, що маршрутка везла пасажирів із Кривого Рогу в Затоку на відпочинок.

На місці ДТП працюють співробітники поліції.

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Не доїхали до моря. Під Одесою розбилася маршрутка з людьми / 3 фотографии

Читайте: Смертельна ДТП на Сумщині: мотоцикліст збив трьох дівчат

До слова, у Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Фото: od.npu.gov.ua

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