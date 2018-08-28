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Пожежа у Києві: Петрівка у диму

У Києві горить завод Маяк. Чи постраждав хтось поки невідомо.

Про це у групі DTP KIEV INFO повідомили очевидці.

– Петрівка. Район міста. 2 пожарки полетіли, – написала Ірина.

На фото видно дим, який піднімається угору.

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Пожежа у Києві: Петрівка у диму / 2 фотографии

Читайте: Зі статуї Свободи евакуювали 3,4 тис. осіб через пожежу

До речі, у Рівненській області сталася пожежа. У результаті загинули двоє дітей – двоюрідні брат і сестра.

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