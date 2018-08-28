Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір

В Одесі поліція розшукує жінку, яка викинула сьогодні немовля на пляжі Отрада.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеси, передає УНІАН.

Виклик надійшов близько 17.00 про те, що на пляжі Отрада знаходиться кинуте немовля.

– За лічені хвилини інспектори відреагували на виклик. На місці патрульні побачили жінку, яка тримала дитину на руках. Заявниця розповіла, що невідома жінка йшла пляжем і тягнула немовля по піску, тримаючи за одну ручку. Небайдужа громадянка стала на захист дитини та не дала продовжувати протиправні дії. Тоді мати покинула місячного сина і пішла у невідомому напрямку, – повідомили у прес-службі.

На місце події відразу викликали швидку. Поліція висловили подяку жінці, яка врятувала дитину, проявивши громадянську позицію.

Дитину оглянули медичні працівники – її життю і здоров’ю нічого не загрожує. Надалі немовля, якому на вигляд – до місяця, передадуть до закладу охорони здоров’я. Зараз правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи матері.

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До речі, раніще в Одеській області поліція всю ніч шукала 36-річну жительку Подільського району, яка з хворою двомісячною дитиною втекла в ліс.