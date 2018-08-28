PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір/

Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір

В Одесі поліція розшукує жінку, яка викинула сьогодні немовля на пляжі Отрада.

Немовля

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеси, передає УНІАН.

Виклик надійшов близько 17.00 про те, що на пляжі Отрада знаходиться кинуте немовля.

– За лічені хвилини інспектори відреагували на виклик. На місці патрульні побачили жінку, яка тримала дитину на руках. Заявниця розповіла, що невідома жінка йшла пляжем і тягнула немовля по піску, тримаючи за одну ручку. Небайдужа громадянка стала на захист дитини та не дала продовжувати протиправні дії. Тоді мати покинула місячного сина і пішла у невідомому напрямку, – повідомили у прес-службі.

На місце події відразу викликали швидку. Поліція висловили подяку жінці, яка врятувала дитину, проявивши громадянську позицію.

Дитину оглянули медичні працівники – її життю і здоров’ю нічого не загрожує. Надалі немовля, якому на вигляд – до місяця, передадуть до закладу охорони здоров’я. Зараз правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи матері.

Читайте: На смітнику у Києві знайшли мертве немовля

До речі,  раніще в Одеській області поліція всю ніч шукала 36-річну жительку Подільського району, яка з хворою двомісячною дитиною втекла в ліс.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Одесі дівчина влаштувала стрілянину на вулиці: поранений чоловік
День незалежності: як провели свято у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі
День незалежності 2018: в Одесі збудували живий ланцюг
Швидка допомога
В Одесі 78-річний чоловік випав з 7-го поверху готелю
Стрілянина в Одесі
У центрі Одеси розстріляли чоловіка в авто
В Одесі патрульні на смерть збили чоловіка
Кілер
Підвела борода, що відклеїлася. В Одесі затримали кілера з Придністров’я
В Одесі пройшов марш ЛГБТ: є затримані
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка