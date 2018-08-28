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У Києві 15-річна дівчинка загинула через селфі

На вулиці Алма-Атинській у Києві 15-річна дівчинка випала з вікна 13-го поверху. Від отриманих травм вона померла.

Трагедія сталася 28 серпня близько 14 години за адресою Алма-Атинська, 39д.

15-річна дівчинка випала з вікна 13 поверху на козирок житлового будинку, повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, дівчинка робила селфі на вікні під’їзду. Вона не втрималася на підвіконні та впала вниз.

Від отриманих травм дівчинка померла миттєво.

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Dtp.kiev.ua з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що підліток страждала від нерозділеного кохання.

На місце прибув екіпаж патрульної поліції, швидка та слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

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У Києві 15-річна дівчинка загинула через селфі / 3 фотографии

Раніше в Києві авто збило 4-річну дитину, що вирвалася з рук батьків і вибігла на проїжджу частину.

Фото: Сергій Бумер/Інформатор

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