У Києві чоловік до смерті забив товариша

У Печерському районі Києва затримали місцевого жителя, який до смерті забив свого товариша.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення від жінки, яка знайла свого сина мертвим у квартирі. За її словами, син був побитий.

– Попередньо відомо, що під час розпиття спиртних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт, у розпал якого один побив іншого. Після бійки вони розійшлися. 34-річний місцевий житель повернувся додому і ліг спати, а наступного дня від отриманих травм помер, – розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Поліцейським вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 38-річний киянин, він зізнався у скоєному. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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До речі, у Польщі 37-річний чоловік напав на українців у закладі громадського харчування і побив їх через національність.