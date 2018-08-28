У Миколаєві знайшли повішеним військовослужбовця-контрактника

У Миколаєві знайшли тіло військовослужбовця військової служби за контрактом. Попередня причина смерті – повішення.

27 серпня 2018 року в одному з домоволодінь Центрального району виявили тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя, повідомляє 79 десантно-штурмова бригада Миколаїв.

Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання.

Тривають слідчі дії.

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