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У Миколаєві знайшли повішеним військовослужбовця-контрактника

У Миколаєві знайшли тіло військовослужбовця військової служби за контрактом. Попередня причина смерті – повішення.

27 серпня 2018 року в одному з домоволодінь Центрального району виявили тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя, повідомляє 79 десантно-штурмова бригада Миколаїв.

Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання.

Тривають слідчі дії.

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Раніше в каналізаційному колекторі на Харківщині виявили тіло 23-річного військового з тілесними ушкодженнями.

У вбивстві бійця батальйону Донбас-Україна підозрюють двох його товаришів за службою.

Фото: 79 десантно-штурмова бригада Миколаїв/Facebook

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