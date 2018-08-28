Близько 7.20 на 5-й станції Фонтану в Одесі дівчина 1996 року народження зробила декілька пострілів у чоловіка.
Про це повідомляє УНН з місця події.
На місце події одразу прибула карета швидкої допомоги і правоохоронці.
Чоловік в результаті пострілу отримав поранення, йому відразу надали допомогу, його життю нічого не загрожує.
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За словами очевидців, дівчина перебувала під дією наркотичного сп’яніння.
Зараз на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини стрілянини.
В Одесі дівчина влаштувала стрілянину на вулиці: поранений чоловік / 8 фотографий
Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.
Фото: УНН.
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