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Вдарив по голові та погрожував. Поляк напав на українців через національність

У Польщі 37-річний чоловік напав на українців у закладі громадського харчування і побив їх через національність.

Поліція Польщі

Інцидент стався кілька днів тому в одному із закладів громадського харчування у місті Ленкниця на заході Польщі, повідомляє Польське радіо.

– 37-річний чоловік публічно та без причини нецензурною лексикою образив двох громадян України через їхню національну приналежність.

Крім того, він порушив тілесну недоторканість одного з них, вдаривши його по голові, наносячи стусани та смикаючи за одяг. Нападник також погрожував позбавленням життя, – сказала речниця Повітової комендатури поліції в Жарах Анета Берестецька.

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Крім того, підозрюваний пошкодив побутову техніку в закладі громадського харчування, призвівши до збитків на суму понад 6 тис. злотих.

Під час інциденту затриманий був напідпитку. Йому висунули обвинувачення, однак звільнили після внесення застави.

Днями в Польщі три чоловіки з мачете напали на молоду пару з України. Вони були змушені ховатися на території пожежної частини.

Фото: Dreamstime

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