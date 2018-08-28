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Вирвався з рук батьків: у Києві авто збило 4-річну дитину

Увечері 27 серпня на вулиці Бойченка у Києві авто збило 4-річну дитину. Перед цим вона вирвалася з рук батьків і вибігла на проїжджу частину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Автомобіль їхав з невеликою швидкістю. Хлопчик госпіталізований.

– За попередньою інформацією, увечері хлопчик, 2014 року народження, вирвався з рук батьків, вибіг на проїжджу частину дороги та потрапив під колеса легкового автомобіля. Дитина була госпіталізована в медичний заклад. Як повідомили свідки події, автомобіль рухався з невеликою швидкістю, – повідомили в поліції.

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Правоохоронці додали, що у водія автомобіля взято кров на експертизу. Встановлюються всі деталі події.

До слова, у Запоріжжі на Набережній автомобіль збив матір і 5-річну дитину.

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