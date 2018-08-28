Отрута замість вакцини: у Києві уколом ледь не вбили дитину

У Києві дитині ледь не зробили смертельно-небезпечний укол замість вакцини.

Мати дівчинки сама купила препарат – в аптеці відомої мережі, якій довіряла. Вже за кілька годин з’ясувалося: жінці підсунули контрабандну гидоту, що могла завдати непоправної шкоди!

Коли фахівці відкривали вакцину, то побачили у рідині пластівці. А це означало одне – її заморожували і тепер вона не придатна для експлуатації. При цьому гроші за препарат, який коштує майже півтори тисячі гривень довелося ще й відвойовувати, адже повертати їх аптека не хотіла.

Пізніше з’ясувалося, що аптека торгує контрабандою з Росії.

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До речі, раніше на Чернігівщині дитина померла після щеплення.