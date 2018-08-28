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Зі статуї Свободи евакуювали 3,4 тис. осіб через пожежу

У США через загоряння газових балонів з острова Свободи було евакуйовано понад 3,4 тис. осіб.

Про це повідомляє ABC News.

– Острів Свободи і статуя Свободи були евакуйовані після того, як очевидна невдача будівництва спричинила пожежу в газових балонах, – йдеться в повідомленні.

Човни перемістили людей з острова Свободи на сусідній острів Елліс. Кожна човен вміщує від 500 до 1200 осіб.

Один працівник постраждав. У нього не серйозні поранення.

Читайте: Задимлення літака в аеропорту Праги: евакуювали 100 пасажирів

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Зі статуї Свободи евакуювали 3,4 тис. осіб через пожежу / 4 фотографии

Нагадаємо, у Німеччині евакуювали 18 тис. осіб через 500-кілограмову бомбу.

ФотоAlegh76/Dreamstime.com, скріни з сюжету ABC News

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