У США через загоряння газових балонів з острова Свободи було евакуйовано понад 3,4 тис. осіб.
Про це повідомляє ABC News.
– Острів Свободи і статуя Свободи були евакуйовані після того, як очевидна невдача будівництва спричинила пожежу в газових балонах, – йдеться в повідомленні.
Човни перемістили людей з острова Свободи на сусідній острів Елліс. Кожна човен вміщує від 500 до 1200 осіб.
Один працівник постраждав. У нього не серйозні поранення.
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Зі статуї Свободи евакуювали 3,4 тис. осіб через пожежу / 4 фотографии
Нагадаємо, у Німеччині евакуювали 18 тис. осіб через 500-кілограмову бомбу.
Фото: Alegh76/Dreamstime.com, скріни з сюжету ABC News
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