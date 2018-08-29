Бруківка, загорнута в тканину і фаєри: подробиці бійки фанатів Динамо та Аякса

У пабі Бульдог на Великій Васильківській, 97, де 28 серпня сталася бійка між фанатами футбольних клубів Динамо та Аякс, були знайдені шматки бруківки, загорнуті в темну тканину.

Про це пише Страна з посиланням на власні джерела в Нацполіції.

Спочатку до МВС звернулася співробітниця пабу. Вона заявила, що близько 19.00 до закладу увірвалися півсотні агресивних молодих людей в характерних для ультрас татуюваннях, зламали меблі і побили відпочиваючих у пабі голландців.

На місці події слідчі пізніше вилучили залишки фаєрів і шматки бруківки, загорнуті в темну тканину, якими били голландців київські ультрас.

Спочатку до Печерського відділення поліції були доставлені 34 особи, яких сфотографували, і, на більшість склали адмінпротоколи.

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Враховуючи масштаби і наслідки бійки було заведено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 КК України – Групове хуліганство. Щодо дев’ятьох найактивніших учасників бійки вирішується питання про вручення підозр.

Серед них – раніше судимий за груповий грабіж охоронець з клубу Бінго (Святошино) та студенти різних навчальних закладів Києва, що входять у ряди ультрас Динамо.

За групове хуліганство, в разі вручення підозр, їм загрожує до 5 років в’язниці. Правда, може виникнути проблема з потерпілими – голландці відмовляються писати заяви про побиття з футбольної солідарності і не хочуть мати справ з українською поліцією.

Нагадаємо, бійка між футбольними фанатами сталася 28 серпня у Печерському районі столиці. За інформацією свідків були чутні постріли.