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Факти / Надзвичайні події / Обурилась хамству. В Бердичеві водій маршрутки побив пасажирку/

Обурилась хамству. В Бердичеві водій маршрутки побив пасажирку

У Бердичеві водій маршрутки напав на літню пасажирку та взяв її в заручники після того, як жінка обурилася його хамству.

У Бердичеві пенсіонерка обурилася хамству водія у міській маршрутці та опинилася у кареті швидкої.

Пенсіонерка зайшла до маршрутки поблизу ринку. Вже там водій почав поводитися по-хамськи та ледь не почавив пасажирів.

Коли жінка мала виходити на зупинці, водій підбіг до дверей і почав видирати в неї телефон, а тоді штовхнув. Пенсіонерка впала на сходинку та більше не змогла звестися.

Водій зачинив двері та повіз постраждалу з іншими пасажирами на кінцеву зупинку.

За що водій ображав людей і чому спробував викрасти свою жертву? Детальніше – в сюжеті Надзвичайних новин.

Читайте: Дірка в підлозі, сидіння на цеглинах: нові технології в маршрутках Києва

Нагадаємо, влітку Україну сколихнули чимало новин про смертельні ДТП за участю рейсових маршрутів. Чому маршрутки не возять, а вбивають пасажирів, дізналися Факти ICTV.

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