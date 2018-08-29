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Під Львовом п’яний поліцейський на смерть збив двох людей на скутері

28 серпня о 23.50 в селі Жарків Львівської області поліцейський, перебуваючи за кермом авто у стані алкогольного сп’яніння врізався у скутер. Загинув 18-річний водій та 19-річний пасажир.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

– Попередньо встановлено, що на сільській дорозі сталося зіткнення автомобіля Renault і скутера. В результаті ДТП на місці події загинули 18-річний водій скутера та його 19-річний пасажир – мешканці Бродівського району. За кермом автомобіля перебував поза службою працівник одного з підрозділів поліції Львівщини. За результатами медичного огляду встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, – йдеться в повідомленні.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

До слова, у Луганській області 17-річний хлопець за кермом Opel Astra скоїв смертельну ДТП. Одна дівчина загинула, водій і троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

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