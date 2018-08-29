Під Одесою 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою

У Біляївському районі Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.
– Попередньо встановлено, що мати поралася по господарству, дитина гралася поруч. У дворі стояла велика каструля з водою. Мати залишила хлопчика на кілька хвилин на самоті, а коли повернулася, виявила його в каструлі, – йдеться в повідомленні.
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Жінка намагалася самостійно привести сина в почуття, але він помер.
Всі обставини трагедії встановлює слідчо-оперативна група.
До речі, в Одесі поліція розшукує жінку, яка кинула немовля на пляжі Відрада.
Фото: dreamstime.
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