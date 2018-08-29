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Розбій, грабіж і підпал. У Києві напали на книжковий магазин

На вулиці Будівельників, 4 в Києві сьогодні ввечері невідомі напали на книжковий магазин.

Напад на магазин

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Відзначається, що нападники побили продавця, забрали гроші, закрили магазин і підпалили.

На місці події знаходяться три пожежні машини, дві швидкі та два авто поліції.

Читайте: У Києві пограбували ювелірний магазин – охоронець загинув

Нещодавно у Києві невідомі розстріляли автомобіль Toyota і вкрали з нього близько 2 млн грн.

Фото: dtp.kiev.ua

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