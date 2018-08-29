У Греції загорівся пором із тисячею людей на борту

Пасажирський пором із 1016 особами благополучно повернувся у порт Пірей після того, як у нього на борту виникла пожежа.

Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону.

Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.

Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів.

Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби.

– Це була величезна операція, все пішло за планом, – сказав представник берегової охорони Нікос Лагдіанос.

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Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.

Greek passenger ferry docks at Piraeus after fire; no injuries reported https://t.co/9CIhQ3ChJm pic.twitter.com/Nsx1jVeC8t — Reuters Top News (@Reuters) 29 серпня 2018 р.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі не відома.

За однією з версій, вогонь міг спалахнути в одному з автомобілів. На судні перебували понад 200 машин, у тому числі вантажівки.