У Греції загорівся пором із тисячею людей на борту

Пожежа на борту порома спалахнула, коли він був у дорозі з острова Iдра на Крит, повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону.

Пором Елефтеріос Венізелос перевозив 875 пасажирів і 141 члена екіпажу.

Близько опівночі стало відомо про загорання у відділенні для стоянки автомобілів.

Влада розпорядилася відправити в цей район повітряні та морські екстрені служби.

Очевидці у Піреї розповідають, що бачили пасажирів у рятувальних жилетах, які спускались боковими сходами, коли з корабля йшов дим.

Greek passenger ferry docks at Piraeus after fire; no injuries reported https://t.co/9CIhQ3ChJm pic.twitter.com/Nsx1jVeC8t

— Reuters Top News (@Reuters) 29 серпня 2018 р.