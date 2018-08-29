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У Харкові з вікна багатоповерхівки випала дитина

У Харкові випав з вікна багатоповерхівки і розбився на смерть 4-річний хлопчик.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 29 серпня, близько 11.00 в Індустріальне відділення поліції надійшла інформація про те, що з вікна 6-го поверху житлового будинку на вулиці Миру випала дитина.

За відомостями поліції, за адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що дитяче ліжечко стояло біля відчиненого вікна. Під час нещасного випадку мати хлопчика була вдома. Вона спала. Від отриманих травм 4-річний хлопчик помер.

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Інформацію про подію внесено в Журнал єдиного обліку. Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва внаслідок падіння з вікна загинула 7-річна дівчинка.

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