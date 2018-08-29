У метро Харкова чоловік вдарив ножем жінку

У харківському метрополітені на платформі станції Держпром невідомий чоловік наніс ножове поранення 38-річній жінці.
Як повідомляє обласна поліція, інцидент стався 28 серпня, близько 21.50.
Відомо, що між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, у ході якого він вдарив її ножем.
Жінку з різаною раною плеча госпіталізували.
Вирішується питання щодо кваліфікації події.
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Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.
До слова, нещодавно в одному з хостелів Києва іноземець напав на сусіда та поранив його ножем.
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