У метро Харкова чоловік вдарив ножем жінку

У харківському метрополітені на платформі станції Держпром невідомий чоловік наніс ножове поранення 38-річній жінці.

Як повідомляє обласна поліція, інцидент стався 28 серпня, близько 21.50.

Відомо, що між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, у ході якого він вдарив її ножем.

Жінку з різаною раною плеча госпіталізували.

Вирішується питання щодо кваліфікації події.

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Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.

До слова, нещодавно в одному з хостелів Києва іноземець напав на сусіда та поранив його ножем.