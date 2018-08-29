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У Польщі розбився мікроавтобус з українцями

На північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.

ДТП

Про це розповів представник поліції повіту міста Міслібож Яцек Полещук, передає Укрінформ.

– Загинув один пасажир мікроавтобуса – громадянин України. Ще один українець, який був у цьому автомобілі, отримав травми, – заявив Полещук.

За його словами, травми отримали також водій-поляк, а також двоє працівників дорожніх служб. Вони зараз у госпіталі міста Гожув Великопольський.

За неофіційною інформацією, водій мікроавтобуса обганяв вантажівку і не встиг загальмувати перед автомобілем дорожніх служб. Водій мікроавтобуса був тверезий.

Автодорога S3 була заблокована на декілька годин в обох напрямках.

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До речі, під Одесою розбилася маршрутка з людьми.

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