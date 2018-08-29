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У Польщі українець вдарив ножем чоловіка

33-річний українець вдарив ножем у живіт свого співмешканця в Польщі.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на поліцію.

Інформація про інцидент надійшла в поліцію Варшавського-Західного повіту. Прибулі на місце правоохоронці побачили потерпілого з колотою раною живота, а також людину, яка надавала йому допомогу.

Поліцейські затримали чотирьох осіб, які перебували з 33-річним громадянином в будинку.

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За інформацією правоохоронців, усі були п’яні і мали в крові від 2 до 2,5 проміле алкоголю. Українець напав на свого співмешканця після того, як між ними відбулася сварка.

За скоєння цього злочину українцеві може загрожувати навіть довічне позбавлення волі.

Раніше у Вроцлаві загинув 46-річний український будівельник – на нього впали конструктивні елементи сходів.

Фото: dreamstime.

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