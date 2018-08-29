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Відкритий перелом черепа. На Рівненщині дитина потрапила у відсік картоплекопача

У Рівненській області 14-річна дівчинка потрапила у відсік картоплекопача під час збору урожаю. За її життя борються лікарі.

Швидка допомога

Надзвичайна подія сталася 28 серпня близько 17.30 в селі Висове Рівненської області.

– 14-річна жителька села Висове потрапила у відсік картоплекопача під час збору урожаю.

Потерпілу в тяжкому стані реанімобілем доправили до Рівного, де за її життя борються лікарі, – повідомляє Нацполіція.

У дівчинки діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи склепіння черепа та травму голови.

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Причини ДТП встановлюють правоохоронці в рамках досудового розслідування.

До слова, на Одещині 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.

Фото: dpchas.com.ua

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