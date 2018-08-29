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Виїхав на зустрічну: у ДТП під Києвом постраждало 5 людей

Сьогодні о 6.00 годині на 67 км автодороги Київ – Знамянка поблизу с. Леонівка Кагарлицького району сталася ДТП.

У результаті були травмовані 5 людей, серед них – діти. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в області.

– Попередньо водій автомобіля Volkswagen Passat – 31-річний житель м. Кривий Ріг, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем FORD Transit.

Окрім 69-річного водія FORD, чисельні тілесні ушкодження отримали четверо його пасажирів – дві жінки, 67 та 37 років та неповнолітні хлопчик і дівчинка, 11 й 10 років.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Всім потерпілим надається кваліфікована медична допомога.

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До речі,  на північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.

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