Акція протесту під судом у Львові. Активісти підпалили фаєри

У Львові активісти заблокували будівлю суду, в якому мало відбутися засідання у справі учасника націоналістичного руху С14 Марка “Майора”, підозрюваного у нападі на поліцейського.

Про це у Facebook повідомив активіст С14 Сергій Мазур.

За його словами, активісти зібралися біля суду і вимагають звільнити підозрюваного.

Пізніше стало відомо, що суд сьогодні не відбудеться – “Майора” не доставили, а засідання перенесли на 6 вересня.

– Львів бунтує через суддівське безчинство. Майора незаконно не доставили і через це перенесли суд на 6 вересня. Люди заблокували роботу суду. Уся будівля в диму, – написав Мазур.

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Учасники С14 також проводять акцію протесту біля будівлі обласного управління МВС.





Нагадаємо, у Львові заарештували чоловіка, який ножем поранив поліцейського під час затримання за графіті. Пізніше цього поліцейського нагородили зброєю і службовим житлом.

Фото: Сергій Мазур