Кричала “Допоможіть!” У Києві пограбували і згвалтували жінку

У Києві на Березняках близько 4.00 невідомий пограбував і згвалтував жінку.

Про це повідомляють очевидці у групі Наш будинок – Березняки у Facebook.

– Починаючи з 5.00, за півгодини/годину побачив більше 20 патрульних машин і 3 швидкі …А о 6.00 в одне місце злетілися близько 6-7 машин, скрутили когось…Зараз приїхала експертиза з валізкою і пішли у двір Бучми, 8, звідти виїхала швидка…Зґвалтування з пограбуванням. Підозрюваного затримали, – написав у групі киянин Олег Бондарчук.

Інші кияни пишуть, що о 4.00 прокинулися від крику: Допоможіть, допоможіть!

Читайте: Повалив і тримав за руки! Директора ЖЕКу у Львові звинуватили у спробі зґвалтування

Раніше Факти ICTV писали, що 4 серпня чоловік 1978 року народження згвалтував 15-річну дочку з діагнозом ДЦП.

Фото: Олег Бондарчук‎, Надежда Ермоленко