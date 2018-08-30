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На зупинці у Києві зіткнулися автобус і тролейбус – швидка забрала 4 постраждалих

У Києві сталася серйозна аварія між маршрутним автобусом та тролейбусом. В результаті ДТП із різними травмами було госпіталізовано 4 осіб.

Про це повідомляє Київ оперативний.

Водій маршрутного автобусу №421 не дотримався безпечної дистанції через що і сталася аварія із 27 тролейбусом.

На місці спостерігається серйозний затор в бік Почайної.


Читайте: Виїхав на зустрічну: у ДТП під Києвом постраждало 5 людей

До речі, на північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.

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