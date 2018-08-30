У Каменському чоловік покінчив з собою через гру Момо

У Каменському (Дніпропетровська область) чоловік покінчив життя самогубством ймовірно через гру Момо.

Про це повідомляє місцеве видання 5692.

За словами очевидців, чоловік 1981 року народження стрибнув з вікна сходового майданчика багатоповерхового будинку, впав на козирок парадного входу і розбився на смерть.

Жителі Каменського, обговорюючи подію в соціальних мережах, не залишають варіант, що загиблого до такого вчинку підштовхнула страшна гра Момо, яка розлетілася по всьому світу.

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Як розповіла старший інспектор поліції Олена Тимченко, події порушено справу за статтею самогубство. У даний момент встановлюються можливі причини.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху. Такий вчинок пов’язують з суїцидальної грою Момо.