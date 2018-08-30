У Святошинському районі Києва затримали чоловіка, який забарикадувався у квартирі з чотирма дітьми та погрожував застосувати зброю.

Інцидент стався на вулиці Жмеринській у Києві, повідомляє поліція Києва.

До поліцейських зателефонувала жінка та сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку та б’є дружину.

Жінка з квартири втекла, а її кривдник забарикадувався у помешканні з чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю.

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Так, повідомила про це в поліцію

Ніколи не піддавалася

Ні, а що робити в таких випадках?

Ні, але знаю подругу, яка піддавалася Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

На місце прибув наряд патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група.

– Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.



Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва У Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю / 2 фотографии

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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.