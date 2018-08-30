У Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю

У Святошинському районі Києва затримали чоловіка, який забарикадувався у квартирі з чотирма дітьми та погрожував застосувати зброю.
Інцидент стався на вулиці Жмеринській у Києві, повідомляє поліція Києва.
До поліцейських зателефонувала жінка та сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку та б’є дружину.
Жінка з квартири втекла, а її кривдник забарикадувався у помешканні з чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю.
Чи піддавалися Ви домашньому насильству?
На місце прибув наряд патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група.
– Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти.
Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції.
Дітей звільнили, а зловмисника затримали, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Тим часом у Бердичеві водій маршрутки напав на літню пасажирку та взяв її в заручники після того, як жінка обурилася його хамству.
Фото: Поліція Києва