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У Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю

У Святошинському районі Києва затримали чоловіка, який забарикадувався у квартирі з чотирма дітьми та погрожував застосувати зброю.

У Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю

Інцидент стався на вулиці Жмеринській у Києві, повідомляє поліція Києва.

До поліцейських зателефонувала жінка та сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку та б’є дружину.

Жінка з квартири втекла, а її кривдник забарикадувався у помешканні з чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю.

Чи піддавалися Ви домашньому насильству?

Результати

На місце прибув наряд патрульних, спецпризначенці та слідчо-оперативна група.

– Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти.

Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції.

Дітей звільнили, а зловмисника затримали, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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У Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю / 2 фотографии

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Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Тим часом у Бердичеві водій маршрутки напав на літню пасажирку та взяв її в заручники після того, як жінка обурилася його хамству.

Фото: Поліція Києва

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