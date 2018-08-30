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У Києві викрадачі на Mazda заштовхали чоловіка в авто

Біля ринку Юність у Києві невідомі напали на чоловіка, силою посадили в авто і повезли у невідомому напрямку.

Викрадення

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на джерела.

За попередніми даними, чоловіка повезли на Mazda 6, вона направляється у бік метро Дарниця.

Поліція ввела план Перехоплення о 15.13, і просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити на 102.

Читайте: Дівчина себе “викрала”, щоб випросити у батьків 100 тис. грн

Днями у Дніпровському районі Києва троє чоловіків схопили на вулиці перехожого і повезли на автомобілі Volkswagen Golf з номерами литовської реєстрації.

Фото: Информатор

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