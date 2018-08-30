У Рівному таксист стріляв у п’яних пасажирів

У Рівному двоє п’яних пасажирів напали на таксиста, який підвозив їх. Чоловікові довелося відстрілюватися.

Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Таксист розповів, що підвозив двох п’яних чоловіків, які під час поїздки почали погрожувати розправою.

Після того, як таксі прибуло в місце призначення, пасажири напали на водія і почали бити.

Читайте: Стрілянина у Харкові: версії та все, що потрібно знати

За словами очевидців, чоловіки били таксиста ногами і ніяк не реагували на зауваження.

Водієві вдалося дістати пістолет з авто і зробити постріл у повітря, яких не злякав нападника. Після цього, чоловік вистрілив в одного з пасажирів. Він був госпіталізований з пораненням грудей у стані середньої тяжкості.

Поліція розглядає дії таксиста, як самооборону.



Днями у Києві біля столичного автовокзалу стався конфлікт між групою чоловіків, який закінчився стріляниною.