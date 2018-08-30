Заманював хлопчиків походами на пікніки. На Сумщині затримали педофіла

У місті Конотоп Сумської області затримали розпусника, який полюбляв “відпочивати” з малолітніми хлопчиками.

Батьки розповіли, що з їхніми дітьми невідомий чоловік веде непристойні розмови, повідомляє обласна поліція.

А через деякий час він запропонував дітям за винагороду піти з ним на відпочинок у безлюдне місце. Тож, щоб викрити та затримати розпусника, правоохоронцям довелося розгорнути цілу операцію.

– Коли зловмисник пересвідчився, що його дії залишаться непоміченими, він почав змушувати хлопчиків роздягнутись, фотографував їх на цифровий фотоапарат та намагався схилити до вчинення певних дій. Саме в цей час його і затримали співробітники поліції, – розповіли правоохоронці.

Вдома у педофіла знайшли дитячу порнографію: фотоальбоми, диски, відеокасети, фотоплівки.

Також вилучені комп‘ютер та апаратура для виготовлення фотознімків.

Зловмисник обирав дітей віком 10-12 років, в більшості – з неблагополучних сімей чи сиріт.

Під приводом пляжного відпочинку чи влаштування пікніків велосипедом виїздив з ними в малолюдні місця, де й вчиняв розпусні дії.

Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 156 КК України – Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.

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До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.

Фото: su.npu.gov.ua