Заманював хлопчиків походами на пікніки. На Сумщині затримали педофіла

У місті Конотоп Сумської області затримали розпусника, який полюбляв “відпочивати” з малолітніми хлопчиками.
Батьки розповіли, що з їхніми дітьми невідомий чоловік веде непристойні розмови, повідомляє обласна поліція.
А через деякий час він запропонував дітям за винагороду піти з ним на відпочинок у безлюдне місце. Тож, щоб викрити та затримати розпусника, правоохоронцям довелося розгорнути цілу операцію.
– Коли зловмисник пересвідчився, що його дії залишаться непоміченими, він почав змушувати хлопчиків роздягнутись, фотографував їх на цифровий фотоапарат та намагався схилити до вчинення певних дій. Саме в цей час його і затримали співробітники поліції, – розповіли правоохоронці.
Вдома у педофіла знайшли дитячу порнографію: фотоальбоми, диски, відеокасети, фотоплівки.
Також вилучені комп‘ютер та апаратура для виготовлення фотознімків.
Зловмисник обирав дітей віком 10-12 років, в більшості – з неблагополучних сімей чи сиріт.
Під приводом пляжного відпочинку чи влаштування пікніків велосипедом виїздив з ними в малолюдні місця, де й вчиняв розпусні дії.
Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 156 КК України – Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.
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До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.
Фото: su.npu.gov.ua