14 підлітків отруїлися в оздоровчому комплексі на Буковині

У Чернівецькій області 14 підлітків отруїлися під час відпочинку в одному зі спортивно-оздоровчих комплексів міста Вижниця.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

За медичною допомогою звернулися 14 дітей у віці від 10 до 15 років. Усі вони – спортсмени з Київщини, які відпочивали у місті Вижниця. Підлітки жили і харчувалися в одному зі спортивно-оздоровчих комплексів міста.

Медики 30 серпня повідомили поліцейським, що до районної лікарні звернулися 14 неповнолітніх зі скаргами на підвищення температури тіла, розлад шлунка і погане самопочуття. Лікарі діагностували харчове отруєння. Після того, як дітям надали допомогу, їх у задовільному стані відпустили додому.

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За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Зараз встановлюють причину отруєння, проводять досудове розслідування.

Як повідомлялося, у дитячому санаторії в Черкасах померла 13-річна дівчинка.