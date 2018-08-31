Ми відчули цей світ! У Дніпрі хлопець з дівчиною вистрибнули з 8 поверху

У Дніпрі відбулося подвійне самогубство. Там хлопець і дівчина викинулися з вікна восьмого поверху.
Пара знімала житло протягом декількох днів, пише Первый городской. Вранці 31 серпня 16-річна дівчина і 18-річний хлопець вистрибнули з вікна восьмого поверху. Підлітки отримали травми несумісні з життям.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. З’ясовуються усі деталі того, що сталося.
– Неможливо зрозуміти молодих людей, які приїхали з Києва до Дніпра, щоб покінчити життя самогубством. Ці молоді люди сьогодні стрибають з багатоповерхового будинку та вмирають, бо вони, з їх слів, “вже пожили та пізнали життя в свої 17-18 років”, – написав на своїй сторінці у Facebook В’ячеслав Аброськін.
Читайте: На Тернопільщині подружжя після сварки скоїло самогубство
До речі, Факти ICTV зробили добірку найстрашніших флешмобів, а також дізналися, чому люди йдуть на це і як вберегти свою дитину.