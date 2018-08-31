У Дніпрі відбулося подвійне самогубство. Там хлопець і дівчина викинулися з вікна восьмого поверху.

Пара знімала житло протягом декількох днів, пише Первый городской. Вранці 31 серпня 16-річна дівчина і 18-річний хлопець вистрибнули з вікна восьмого поверху. Підлітки отримали травми несумісні з життям.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. З’ясовуються усі деталі того, що сталося.

– Неможливо зрозуміти молодих людей, які приїхали з Києва до Дніпра, щоб покінчити життя самогубством. Ці молоді люди сьогодні стрибають з багатоповерхового будинку та вмирають, бо вони, з їх слів, “вже пожили та пізнали життя в свої 17-18 років”, – написав на своїй сторінці у Facebook В’ячеслав Аброськін.





Ми відчули цей світ! У Дніпрі хлопець з дівчиною вистрибнули з 8 поверху / 3 фотографии

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