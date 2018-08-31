Переломи та рвані рани. На Запоріжжі бик ледь не заколов жінку

У Запорізькій області величезний бик ледь не заколов 72-річну жінку. Оскаженіла тварина напала ззаду, не лишивши на тілі живого місця.

На Запоріжжі 72-річна жінка ледь не померла на рогах оскаженілого бика.

Тварина напала на пенсіонерку ззаду, коли вона прив’язувала корову.

Бик потріпав жінку так, що на її тілі просто не лишилося живого місця.

За словами лікарів, у постраждалої переломи хребта в шийному відділі, множинні переломи ребра зліва, пошкодження легень, внутрішньоплевральна кровотеча, закрита травма черевної порожнини, а також рвана рана правого стегна.

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Власник бика зізнається, що тварина небезпечна, однак вбивати улюбленця навідріз відмовляється.

Чому небезпечну худобу, яка вже відчула смак людської крові, не хочуть ізолювати? І невже за звірство ніхто не відповість?

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Раніше в Миколаївській області оскаженілий домашній бик напав на двох чоловіків – вони отримали серйозні травми.