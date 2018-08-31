Писала СМС: жінка не помітила, як тоне донька

У китайському місті Фучжоу, провінція Фуцзянь, мати так була зайнята листуванням у телефоні, що не помітила, як її дочка почала тонути.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Однорічну дівчинку відвели у басейн на її день народження. Коли її мати відволіклася на мобільний телефон, рятувальний круг з немовлям перекинувся. У результаті голова дитини виявилася під водою.

Жінка писала текстове повідомлення і не помітила, що сталося. Її увагу намагалася привернути інша дитина, але вона відмахнулася від неї. Співробітник басейну ненадовго відлучився, тому інших дорослих поруч не було.

Минуло майже півтори хвилини, перш ніж жінка зрозуміла, що дочка тоне. Вона витягла її з води і спробувала зробити їй штучне дихання, а потім швидко пішла.

Через 20 хвилин мати принесла дитину до лікарні. На той час дівчинка не дихала, у неї зупинилося серце. Лікарям вдалося реанімувати її, однак вона так і не прийшла до тями.

Дитина залишається в лікарні у критичному стані.

Читайте:

До речі, у Біляївському районі Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.