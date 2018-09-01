У Сочі при посадці загорівся літак, працівник аеропорту помер під час евакуації

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії UTair, що летів з Москви, при посадці в аеропорту Сочі викотився за злітно-посадкову смугу і загорівся.

Про це повідомляє ТАСС.

Єдиного загиблого під час жорсткої посадки Боїнга звуть Володимир Бегіян. Він був керівником комплексної зміни аеропорту.

За словами очевидців, він одним з перших приїхав до літака і керував рятувальною операцією. В якийсь момент у нього не витримало серце.

Інцидент стався близько 02.29 ночі.

За даними ЗМІ, літак не міг зайти на посадку через погані погодні умови, а при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

Попередньо, загорілися ліве і праве крила літака. За даними мізнздрава РФ, постраждали 18 осіб, троє з них – діти. Всього на борту літака знаходилося 166 осіб. Всіх пасажирів оперативно евакуювали.

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– Південною транспортною прокуратурою організовано проведення перевірки за фактом інциденту. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 238 КК РФ (Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

Хід розслідування взято на контроль прокуратурою, – поінформували у прокуратурі.

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