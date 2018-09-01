PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Сочі при посадці загорівся літак, працівник аеропорту помер під час евакуації/

У Сочі при посадці загорівся літак, працівник аеропорту помер під час евакуації

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії UTair, що летів з Москви, при посадці в аеропорту Сочі викотився за злітно-посадкову смугу і загорівся.

Про це повідомляє ТАСС.

Єдиного загиблого під час жорсткої посадки Боїнга звуть Володимир Бегіян. Він був керівником комплексної зміни аеропорту.

За словами очевидців, він одним з перших приїхав до літака і керував рятувальною операцією. В якийсь момент у нього не витримало серце.

Інцидент стався близько 02.29 ночі.

За даними ЗМІ, літак не міг зайти на посадку через погані погодні умови, а при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

Попередньо, загорілися ліве і праве крила літака. За даними мізнздрава РФ, постраждали 18 осіб, троє з них – діти. Всього на борту літака знаходилося 166 осіб. Всіх пасажирів оперативно евакуювали.

Читайте: Винищувачі Великої Британії перехопили російський літак над Чорним морем

– Південною транспортною прокуратурою організовано проведення перевірки за фактом інциденту. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 238 КК РФ (Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

Хід розслідування взято на контроль прокуратурою, – поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, як сталося задимлення в аеропорту Праги.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США поліція застрелила відому актрису
Зі статуї Свободи евакуювали 3,4 тис. осіб через пожежу
У Дніпрі на ходу задимівся автобус з пасажирами
Задимлення в літаку
Задимлення літака в аеропорту Праги: евакуювали 100 пасажирів
На Одещині жінка з немовлям втекла від лікарів у ліс. Дитина померла
Горить літак
У РФ здійснив аварійну посадку літак з палаючим двигуном
В Одесі патрульні на смерть збили чоловіка
Побили і погрожували: у Польщі з мачете напали на молоду пару з України
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка