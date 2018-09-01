У США поліція застрелила відому актрису

У США поліцейські застрелили актрису Ванессу Маркес з телесеріалу Швидка допомога через іграшковий пістолет.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Так, поліція приїхала на виклик у будинок актриси в Південній Пасадені.
Домовласник заявив, що у 49-річної жінки стався нервовий напад.
Поліцейські півтори години вмовляли Ванессу Маркес поїхати в лікарню, але жінка наставила на них пістолет, який, як з’ясувалося пізніше, виявився пластиковою іграшкою.
Офіцери відкрили вогонь. Актриса отримала вогнепальне поранення і померла.
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Нагадаємо, як у Швеції поліція застрелила чоловіка-аутиста з іграшковим пістолетом.
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