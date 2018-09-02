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У Києві мотоцикл протаранив тролейбус, є постраждалі

2 вересня на вулиці Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла і тролейбуса.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

– Серйозна мото-ДТП з потерпілими в Києві на Олени Теліги: пілот на повній швидкості врізався в тролейбус, – йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення з тролейбусом мотоцикліст отримав тяжкі травми і був госпіталізований у лікарню.

Читайте: Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір

Про постраждалих в тролейбусі не повідомлялося.

Зараз на місці аварії працює поліція, яка встановлює всі обставини інциденту.

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У Києві мотоцикл протаранив тролейбус, є постраждалі / 5 фотографий

 

До речі,  на північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.

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