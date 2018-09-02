2 вересня на вулиці Теліги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла і тролейбуса.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
– Серйозна мото-ДТП з потерпілими в Києві на Олени Теліги: пілот на повній швидкості врізався в тролейбус, – йдеться в повідомленні.
В результаті зіткнення з тролейбусом мотоцикліст отримав тяжкі травми і був госпіталізований у лікарню.
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Про постраждалих в тролейбусі не повідомлялося.
Зараз на місці аварії працює поліція, яка встановлює всі обставини інциденту.
У Києві мотоцикл протаранив тролейбус, є постраждалі / 5 фотографий
До речі, на північному заході Польщі сталася ДТП. Один громадянин України загинув, а інший отримав травми.
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