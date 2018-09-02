У Миколаєві вбили дослідника Голодомору Миколу Шитюка – ЗМІ

У Миколаєві знайшли тіло відомого вченого Миколи Шитюка.

У квартирі багатоповерхового будинку Миколаєва на перетині Центрального проспекту і 3-ї Слобідської знайшли тіло відомого вченого і дослідника Голодомору Миколи Шитюка, повідомляють Новости-N, посилаючись на джерело у прокуратурі.

На тілі чоловіка були ознаки насильницької смерті (ножові поранення).

За інформацією видання, Шитюк на 3 години зняв квартиру у будинку. Після закінчення цього часу господиня почала дзвонити вченому, але він не відповідав.

– Коли вона (Господиня квартири – Ред.) приїхала в квартиру, то знайшла чоловіка з ножем в спині без ознак життя, – йдеться у повідомленні.

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