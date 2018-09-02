PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Рівному невідомі підпалили авто депутата/

У Рівному невідомі підпалили авто депутата

У Рівному вночі невідомі підпалили автомобіль депутата місцевої міськради.

Підпал авто

Про це заявив речник поліції Рівненської області Антон Крук, передає 112 Україна.

– Близько 01.00 до нас надійшло повідомлення, що в Рівному по вул. Чорновола горить автомобіль Mercedes. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль належить 30-річному жителю Рівного, депутату міської ради. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли вибуху автомобіля, перекривши газовий балон і знявши клеми з акумулятора. У результаті спалаху пошкоджено моторний відсік, лобове скло і передню панель автомобіля, – сказав Крук.

За фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України.

image image image
У Рівному невідомі підпалили авто депутата / 3 фотографии

Читайте: У Кам’янському чоловік наклав на себе руки через гру Момо

До слова, у Рівному двоє п’яних пасажирів напали на таксиста, який підвозив їх. Чоловікові довелося відстрілюватися.

Фото: Sviatoslav Stelmashchuk

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Якісно і за помірною ціною: у Рівному запустили виробництво джинсів
У Рівному таксист стріляв у п’яних пасажирів
Пістолет
У Рівному таксист розстріляв пасажирів
Нацполіція
У Рівному пацієнт побив лікаря швидкої
Помста за підозру у махінаціях: голова ОСББ у Рівному вимкнув ліфти
Платіжки з сюрпризом: мешканці Рівного отримали шалені квитанції через махінації
У Рівному авто протаранило припарковану вантажівку – загинув військовий
У Рівному в єдине озеро з пляжем виливають фекалії
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка