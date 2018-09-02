У Рівному невідомі підпалили авто депутата

Про це заявив речник поліції Рівненської області Антон Крук, передає 112 Україна.

– Близько 01.00 до нас надійшло повідомлення, що в Рівному по вул. Чорновола горить автомобіль Mercedes. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль належить 30-річному жителю Рівного, депутату міської ради. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли вибуху автомобіля, перекривши газовий балон і знявши клеми з акумулятора. У результаті спалаху пошкоджено моторний відсік, лобове скло і передню панель автомобіля, – сказав Крук.