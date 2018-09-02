У США автомобіль з автопілотом Apple потрапив в ДТП

У США в ДТП потрапив автомобіль, яким керував автопілот від компанії Apple.
У штаті Каліфорнія (США) у ДТП потрапив автомобіль Lexus RX450H, який знаходився під керуванням штучного інтелекту від Apple, повідомляє Deutsche Welle.
– Автомобіль Lexus RX450H, керований штучним інтелектом, рухався зі швидкістю 1,5 кілометра на годину і планував виїхати на автостраду, проте в нього врізався Nissan Leaf, за кермом якого перебувала людина. Це авто рухалося зі швидкістю 25 кілометрів на годину, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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До слова, у Рівному вночі невідомі підпалили автомобіль депутата місцевої міськради.
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