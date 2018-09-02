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У Закарпатській області стався вибух у житловому будинку – є постраждалий

У селі Велика Бакта (Закарпатська область) у приватному будинку стався вибух.

Вибух

У селі Велика Бакта (Закарпатська область) у приватному житловому будинку стався сильний вибух, повідомляє прес-служба глави Закарпатської області Геннадія Москаля.

– У результаті цегляний будинок зруйнований дощенту, одна людина (56-річний чоловік, який орендував будинок) травмований. Зараз травмованому надається медична допомога, загрози для його життя немає, – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники і представники Берегівської райдержадміністрації.

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До слова, у китайському місті Фучжоу, провінція Фуцзянь, мати так була зайнята листуванням у телефоні, що не помітила, як її дочка почала тонути.

Фото: прес-служба глави Закарпатської області Геннадія Москаля

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