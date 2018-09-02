В Італії жінка з ножами накинулася на відвідувачів музею

У місті Каннето-сулл’Ольйо (Італія) відвідувачка музею з ножами накинулася на людей.

У місті Каннето-сулл’Ольйо (Італія) в комунальному музеї жінка дістала ножі і накинулася на відвідувачів, у результаті чого загинула одна людина, троє отримали поранення, повідомляє La Gazzetta di Mantova.

Жінка потрапила до музею як звичайна туристка, але через деякий час почала кричати і дістала дістала два кухонні ножі, після чого накинулася на відвідувачів.

Після цього нападниця, перебуваючи в стані афекту, вийшла на вулицю і спробувала вдарити ножем перехожих. Незабаром жінку затримали.

Нападницею виявилася 58-річна медсестра з Польщі Барбара Чмуржинська. Мотиви її дій з’ясовуються.

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